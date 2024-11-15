وسائل إعلام إسرائيلية: نتانياهو يجري الآن مشاورات تتعلق بالتسوية السياسية على جبهة لبنان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يجري الآن مشاورات تتعلق بالتسوية السياسية على جبهة لبنان".

هذا وأفادت معلومات قناة "الجديد"، بأن "السفيرة الاميركية ليزا جونسون سلمت رئيس مجلس النواب نبيه بري ورقة خطية تتضمن مقترح وقف اطلاق النار".

في وقت سابق من اليوم، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي، قوله إن "محادثات وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر في واشنطن كانت جيدة جدا"، وزعم بأن "محادثات ديرمر عالجت معظم الخلافات مع تل أبيب بشأن اتفاق وقف إطلاق نار في لبنان".

وأضاف "المحادثات عالجت أيضا خلافا بشأن الضمانات التي طلبتها إسرائيل بشأن عملها بلبنان".

ونقل أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي، قوله: "الولايات المتحدة وإسرائيل متوافقتان بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان"، وتابع: "تفاهم بيننا وبين الأمريكيين وعلى واشنطن أن تتوصل لتفاهم مع اللبنانيين".

وقال مسؤول أميركي بحسب أكسيوس إنه "لا موعد لزيارة المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت ولن يسافر إلى هناك إلا بعد التأكد من التوصل لاتفاق".