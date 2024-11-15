الصحة: 12 شهيدًا وأشلاء وجريح في الغارة على مركز الدفاع المدني في دورس وشهيدان في شمسطار

أعلن عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن "غارة العدو الإسرائيلي على مركز للدفاع المدني في دورس أدى إلى سقوط اثني عشر شهيدا، كذلك تم رفع أشلاء من المكان، وأصيب شخص بجروح خطرة، ولا تزال أعمال رفع الانقاض مستمرة".

وأضاف "إن وزارة الصحة العامة تكرر إدانتها هذا الاعتداء الهمجي على مركز صحي تابع للدولة اللبنانية علما انه الاعتداء الاسرائيلي الثاني على منشأة إسعافية صحية في أقل من ساعتين".

وتابع المركز "إن من أدنى واجبات المجتمع الدولي وضع حد لهذه الإنتهاكات الخطرة التي تهدد القيم الانسانية بالزوال أمام العنف المتمادي من دون أي رادع".

هذا، وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، أن "غارة العدو الإسرائيلي على شمسطار أدت إلى استشهاد شخصين".