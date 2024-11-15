الدفاع المدني: استشهاد 8 عناصر وجرح 3 آخرين في حصيلة أولية للغارة على مركزنا في دورس

أشارت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، في بيان، إلى أنه "تعرض مركز الدفاع المدني في دورس - قضاء بعلبك لغارة إسرائيلية أدت إلى تدمير المركز بشكل كلي اثناء تواجد عدد من العناصر في الداخل على اهبة الاستعداد لتلقي نداءات الإغاثة والتدخل الفوري لتقديم المساعدة للمواطنين".

وقالت "في حصيلة أولية لعمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في الموقع المستهدف، التي تنفذ من قبل المراكز المجاورة بإشراف المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار وبمتابعة حثيثة من معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي ، فقد استشهد 8 عناصر من عديد مركز دورس العضوي - بعلبك الإقليمي وجرح 3 عناصر تم نقلهم الى مستشفى بعلبك الحكومي لتلقي العناية الطبية اللازمة".

وأضافت المديرية "لا تزال عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في موقع الغارة مستمرة حتى الساعة، للعثور على كافة المفقودين".