الإعلام الخارجي في "القوات": حديث جعجع لرويترز تضمن تحريفا لبعض الأجوبة أو افتقارا إلى الدقة

أوضحت دائرة الإعلام الخارجي في حزب "القوات اللبنانية"، أن "حديث رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي نشرته وكالة رويترز بعد ظهر اليوم الخميس 14 تشرين الثاني 2024، لا يعبّر في بعض نقاطه في شكل صحيح عما قاله جعجع، إذ إنّ الترجمة التي تولّتها الوكالة قد حرّفت مضمون بعض الأجوبة او افتقرت الى الدقة، فاقتضى التوضيح".

وفي وقت سابق، نقلت رويترز عن جعجع قوله "على حزب الله التخلي عن سلاحه لإنهاء الحرب وتجنيب لبنان الدمار"، ورأى أن "مع تدمير البنية التحتية لحزب الله ومستودعاته يتم تدمير جزء كبير من لبنان وهذا هو الثمن"، معتبرا أن "ضغوط الحملة العسكرية الإسرائيلية الشديدة تشكل فرصة لإعادة البلاد إلى مسارها الصحيح".

وقال جعجع بحسب الوكالة "أدعو حزب الله والدولة لتنفيذ الاتفاقات المحلية والقرارات الدولية لحل الفصائل المسلحة خارج سيطرة الدولة"، وتابع: "أعارض قيام الجيش اللبناني بنزع سلاح حزب الله بالقوة"، مضيفا "نزوح اللبنانيين الشيعة لمناطق سنية ومسيحية من شأنه إثارة مشاكل في بلد يعاني اقتصاديا".