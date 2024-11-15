الصحة: 4 شهداء و13 جريحًا في غارات على تمنين وسرعين وطاريا و11 شهيدًا و22 جريحا في قضاء صور

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن "غارات العدو الإسرائيلي على تمنين وسرعين وطاريا في بعلبك الهرمل أدت إلى 3 شهداء و 4 جرحى في تمنين، شهيد و 5 جرحى في سرعين و4 جرحى في طاريا".

هذا، وكشفت الوزارة أن "غارات العدو الإسرائيلي على بلدات في قضاء صور أدت إلى التالي:

البازوربة: 3 شهداء

حناويه: شهيدان.

عيتيت: شهيد و 3 جرحى.

قانا: شهيدان و3جرحى

البياض: 3 شهداء و 14 جريحا

شيحين: جريحان".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.