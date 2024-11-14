المدير العام لمديرية الآثار: كشفنا على قلعة بعلبك بالعين المجردة ولا أضرار لكن هذا غير كاف

أشار المدير العام لمديرية الآثار سركيس خوري، في حديث للـ "LBCI"، الى أننا "كشفنا على قلعة بعلبك بالعين المجردة ولا أضرار لكن هذا غير كاف"، لافتاً الى أن "وزارة الثقافة طلبت عقد جلسة إستثنائية عبر بعثتنا في اليونسكو لحماية 34 موقعًا في لبنان".
وذكر خوري، أن "لبنان منطقة كثيفة في الآثار وهي موجودة في كل المناطق وهذا المحو للتراث ممنهج، ويتم محو المباني التراثية بشكل كامل كما يحدث في سوق النبطية"، مضيفاً "في بعض الأحيان التراكمات الحضارية تعطي قيمة إضافية للمبنى".
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