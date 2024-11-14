الصحة: 8 شهداء و27 جريحًا في حصيلة محدثة للغارة على حي الشعب في بعلبك

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن "غارة العدو الإسرائيلي على حي الشعب بعلبك أدت في حصيلة محدثة إلى سقوط ثمانية شهداء من بينهم خمس نساء إضافة إلى إصابة سبعة وعشرين آخرين بجروح".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.