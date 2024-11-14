بشير خضر: مجزرة دورس استهدفت مركزاً للدفاع المدني والاتصال مفقود برئيس المركز الاقليمي في بعلبك

أعلن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، في حديث لـ"الجديد"، أن "المجزرة في دورس استهدفت مركز للدفاع المدني والاتصال مفقود برئيس مركز الدفاع المدني الاقليمي في بعلبك بلال رعد". وفي تصريح آخر، قال خصر إن الاستهداف جاء "أثناء تواجد أكثر من 20 عنصرا داخل المركز من الدفاع المدني".

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