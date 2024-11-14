أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن "غارة العدو الإسرائيلي على عربصاليم استهدفت نقطة مستحدث لجمعية الهيئة الصحية - الدفاع المدني ما أدى إلى سقوط ستة شهداء من بينهم أربعة مسعفين".
وأكدت الوزارة، أنها "لن تكل عن التندبد بجرائم العدو الإسرائيلي ضد العاملين الصحيين والمنشآت الصحية"، مشددة على "مسؤولية المجتمع الدولي في وضع حد لجرائم الحرب التي يتضاعف عددها مع استمرار العدوان".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: ستة شهداء من بينهم أربعة مسعفين في غارة إسرائيلية على عربصاليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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