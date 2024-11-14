مناشدات للتبرع بالدم في مستشفى العبدالله برياق لجرحى الدفاع المدني جراء الغارة على مركزهم في دورس

أفادت قناة الجديد عن مناشدات للتبرع بالدم في مستشفى العبدالله برياق لجرحى الدفاع المدني جراء الغارة الإسرائيلية على مركزهم في دورس- بعلبك.
وكان قد أعلن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، عن انتشال 12 شهيدًا من الدفاع المدني في دورس حتى اللحظة.
وقال في تصريح: "لا تزال عملية رفع الأنقاض مستمرة".
ويأتي ذلك بعد سلسلة غارات إسرائيلية هذا المساء استهدفت البقاع وتسببت بسقوط شهداء وجرحى.
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