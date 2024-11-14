نفذ عدد من أهالي حي السيدة وقفة احتجاجية أمام سراي زحلة تقدمهم النائب جورج عقيص ومنسق حزب القوات اللبنانية في زحلة آلان منيّر، احتجاجاً على توقيف أربعة أشخاص اعترضوا على تأجير شقة في حي السيدة وحصل خلاف بينهم وبين صاحب الملك، وفق ما أفاد مراسل النشرة في زحلة.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: وقفة لأهالي حي السيدة أمام سراي زحلة تقدمها جورج عقيص احتجاجًا توقيف أشخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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