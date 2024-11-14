أفاد مراسل النشرة في البقاع، عن إصابات بين عناصر الدفاع المدني في الغارة التي استهدفت مركزهم في دورس.
هذا، وأفاد مراسل النشرة في الجنوب عن غارات استهدفت بلدتي زيتا وقناريت.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: إصابات بين عناصر الدفاع المدني في دورس وغارتان إسرائيليتان على زيتا وقناريت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.