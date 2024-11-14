النشرة: إصابات بين عناصر الدفاع المدني في دورس وغارتان إسرائيليتان على زيتا وقناريت

أفاد مراسل النشرة في البقاع، عن إصابات بين عناصر الدفاع المدني في الغارة التي استهدفت مركزهم في دورس.

هذا، وأفاد مراسل النشرة في الجنوب عن غارات استهدفت بلدتي زيتا وقناريت.