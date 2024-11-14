إنقاذ 200 مهاجر قبالة جزيرة كريت خلال يومين

ابوظبي - سيف اليزيد - أفاد خفر السواحل اليوناني بأنه تم إنقاذ أكثر من 200 مهاجر قبالة ساحل جزيرة كريت خلال الـ48 ساعة الماضية.

ويبدو أن المهاجرين انطلقوا من مدينة طبرق الليبية. وقال مسؤول بخفر السواحل لإذاعة إي آر تي اليونانية «المهربون يعملون بقوة».

ووفقا للمهاجرين، فإن المهربين جمعوا ما يتراوح بين 3000 يورو و 6000 يورو (3150 دولاراً - 6300 دولار) عن الشخص للعبور إلى جزيرة كريت.

ووفقا لوزير الهجرة اليوناني نيكوس باناجيوتوبولوس فإن أغلبية المهاجرين في اليونان يعتزمون التوجه إلى ألمانيا ودول أوروبية غربية أخرى بمجرد أن يحصلوا على الفرصة أو بعدما يحصلون على اللجوء في اليونان.