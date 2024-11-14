"الجهاد الإسلامي" أكدت مقتل عناصر للحركة في الهجوم الإسرائيلي على دمشق

أكدت حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية مقتل عناصر من الحركة في الهجومي الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة السورية دمشق، وذلك في بيان نعت فيه الحركة عناصرها.
وقالت إن "العدوان الهمجي الذي شنه جيش العدو بحق عدد من المؤسسات المدنية والبيوت السكنية، يأتي في إطار إجرامه المتواصل بحق شعوب أمتنا، ويعكس فشله العسكري في مواجهة قوى المقاومة ميدانياً، ولا سيما في غزة وجنوب لبنان".
وأضافت "إن الأكاذيب التي يروجها جيش العدو بزعمه أنه استهدف مقرات ومراكز عسكرية تابعة للحركة هي محض اختلاق لبطولات وهمية، إننا نؤكد على أن هذا الاستهداف لن يزيدنا إلا تصميماً وعزماً على مواصلة الجهاد والمقاومة، كما كنا قبل معركة طوفان الأقصى وخلالها، وسنبقى بعدها، حتى هزيمة الاحتلال ودحره عن أرضنا".
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