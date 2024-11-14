أشار قادة الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، في بيان مشترك، إلى "أننا نرفض أي محاولة لإعلان عجز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن أداء مهامه بسبب إدلائه بشهادته". وقال قادة الائتلاف: "إعلان عجز نتنياهو عن أدائه مهام منصبه سنعتبره انقلابا".

كانت هذه تفاصيل خبر قادة الائتلاف الحكومي الإسرائيلي: نرفض أي محاولة لإعلان عجز نتانياهو عن أداء مهامه وسنعتبرها انقلابًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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