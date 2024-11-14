غارة إسرائيلية استهدفت الجسر العالي بمنطقة القصير السورية بالقرب من الحدود مع لبنان

أفاد التلفزيون السوري، عن "عدوان إسرائيلي استهدف أحد الجسور بمنطقة القصير بالقرب من الحدود مع لبنان جنوب غرب حمص". في هذا السياق، أكد مراسل النشرة في البقاع بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارة على الجسر العالي في القصير، بعد أن أغار فجر اليوم على جسر الحاج حسن في حوش السيد علي وغارة اخرى على جسر العدرا في بلدة ربلة السورية.

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