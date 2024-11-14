"سانا": الانفجار الذي سمع في قدسيا ناجم عن قيام وحدات الهندسة بتفجير أحد المخلفات جراء العدوان الإسرائيلي بالمنطقة

أفاد مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق لوكالة "سانا" السورية، بأن "الانفجار الذي سمع في منطقة قدسيا ناجم عن قيام وحدات الهندسة بتفجير أحد المخلفات جراء العدوان الإسرائيلي الذي وقع اليوم في المنطقة".

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