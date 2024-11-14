وزير الخارجية الإسرائيلي: الهدف في لبنان ليس تدمير حزب الله بل نزع سلاحه من الجنوب حتى الليطاني ومنع تعزيز قوته

أشار وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، إلى "أننا لن نسمح بتجدد قوة حزب الله".

وقال، بحسب ما نقلت عنه القناة 14 الإسرائيلية، إن "هدفنا نزع سلاح حزب الله من جنوب لبنان حتى الليطاني ومنع تعزيز قوته"، مضيفًا "هدفنا بغزة تدمير حماس لكن الأمر بلبنان مختلف فالهدف ليس تدمير حزب الله".

وتابع ساعر: "إذا كان ممكنا التوصل لاتفاق يعيد السكان ويلبي شروطنا فذلك من مصلحتنا".