النشرة: شهيد وجرحى إثر غارات على البزالية وطاريا وسرعين

أفاد مراسل النشرة في البقاع، عن سقوط شهيد جراء غارة إسرائيلية على البزالية، وجرحى جراء غارة على طاريا.

واستهدفت غارتان إسرائيليتان بلدة سرعين.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.