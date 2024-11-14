الدفاع المدني أعلن انتهاء عمليات البحث والانقاذ في جون: الحصيلة النهائية ٢٥ شهيداً و١٥ جريحاً واشلاء شهداء

نشرت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، مهمات عناصرها المنفّذة منذ صباح اليوم الخميس الواقع في ١٤-١١-٢٠٢٤ وحتى الساعة.

محافظة جبل لبنان

جون-قضاء الشوف

- انتشال اشلاء شهداء ونقلهم إلى مستشفى صيدا الحكومي، بذلك تكون عمليات البحث والانقاذ والمسح الميداني الشامل قد انتهت لتبلغ الحصيلة النهائية ٢٥ شهيداً و١٥ جريحاً واشلاء شهداء.

ضاحية بيروت الجنوبية :

- تأمين السلامة العامة عند تقاطع غاليري سمعان لإخلاء المواطنين بعد التهديدات الإسرائيلية باستهداف المنطقة.

- الكشف على موقع الغارة التي استهدفت حي السلم (حي بيت كنعان) دون تسجيل وقوع اصابات.

- إخماد حريق شقة داخل مبنى بالقرب من تعاونية رمال.

- إعادة فتح الطرقات التي قطعت بالتعاون مع بلدية الغبيري.

- إخماد حريق شقق داخل مبنى مؤلفا من ٩ طوابق بمحاذاة الموقع المستهدف.

- إخماد حريق مبنى مؤلفا من طابقين مقابل روضة الشهيدين.

- إخماد حريق مبنى في حارة حريك وراء باتيسري دنيا.

- إخماد حريق غرفة كهرباء في برج البراجنة.

- إخماد حريق شقة سكنية في حي السلم قرب موقف الرضوان.

- إخماد حريق شقة في الطابق الرابع من مبنى سكني في حي معوّض وإنقاذ مواطن محتجز في الطابق السادس.

- إخماد حريق الستائر الخارجية لمبنى سكني وإخماد حريق مبنى آخر قرب حلويات الإخلاص.

- إخماد حريق مبنى في شارع الجمال.

جبيل

- نقل طفل نازح من ثانوية جبيل الى مستشفى سيدة مارتين.

محافظة بعلبك

مدينة بعلبك

- انتشال جثامين ١٠ شهداء و ١٣ جريحاً من تحت الأنقاض جراء غارة إسرائيلية استهدفت مبنى من طابقين.

محافظة البقاع :

قضاء البقاع الغربي :

- تأمين السلامة العامة ومعاونة عمال الصيانة في شركة كهرباء لبنان لإعادة التيار الكهربائي بعد أن قطع بسبب غارة إسرائيلية استهدفت بلدة سحمر.

محافظة النبطية

مدينة النبطية

- سحب جريح من تحت الأنقاض في حي الراهبات ونقله الى مستشفى النجدة الشعبية.

- سحب جريح من تحت الأنقاض في حي الميدان ونقله إلى مستشفى النجدة الشعبية.

- سحب جريح من تحت الأنقاض في حي المسلخ ونقله إلى مستشفى النجدة الشعبية

- اخماد حريق منزلين و ٣ محلات في حي السوق التجاري و حي ثانوية الصباح القديمة.

- نقل جريحين من مستشفى النجدة الشعبية الى مستشفى النبطية الحكومي.

محافظة الجنوب:

جويا

- انتشال جثامين ٥ شهداء و ٣ جرحى بالتعاون مع جهات اخرى جراء غارة إسرائيلية استهدفت مبنى حسينية بجانب مركز الدفاع المدني.

صدِّيقين

- استكمال عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض ، بمساندة الجيش اللبناني، جراء غارات إسرائيلية استهدفت المنطقة قبل أيام.

طيرهرما

- تنفيذ عمليات بحث وإنقاذ ومسح ميداني شامل في موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت احد المباني السكنية في البلدة.

القليلة

- الكشف على موقع الغارة التي استهدفت منزلاً بمؤازرة الجيش اللبناني. ومحاولة انتشال جثامين شهداء وقد اضطر العناصر لمغادرة المكان بسبب تكرار الغارات الإسرائيلية في الموقع المستهدف نفسه، لتستأنف عمليات البحث والإنقاذ في الوقت المناسب.

المنصوري

- الكشف على موقع الغارة التي استهدفت منزلاً بمؤازرة الجيش اللبناني. ومحاولة انتشال جثامين شهداء وقد اضطر العناصر لمغادرة المكان بسبب تكرار الغارات الإسرائيلية في الموقع المستهدف نفسه، لتستأنف عمليات البحث والإنقاذ في الوقت المناسب.