إعلام إسرائيلي: إصابة شخص في انفجار مسيرة في منطقة الياكيم جنوب حيفا

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "إصابة شخص في انفجار مسيرة في منطقة الياكيم جنوب حيفا".

وكانت قد ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "مروحيات عسكرية تحاول إسقاط مسيرة معادية أطلقت من لبنان"، وذلك بعد رصدها في حيفا.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.