"نيويورك تايمز" عن رئيس الائتلاف اليهودي الجمهوري: فريق ترامب للشرق الأوسط فريق أحلام لعلاقة قوية مع إسرائيل

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن رئيس الائتلاف اليهودي الجمهوري، أن "فريق ترامب للشرق الأوسط فريق أحلام لعلاقة قوية مع إسرائيل".

وأمس، رشّح الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب السيناتور الجمهوري ماركو روبيو لمنصب وزير الخارجية.

ومن المتوقع، وفقًا لتقارير إعلامية أميركية، أن يختار دونالد ترامب ماركو روبيو، وزيراً للخارجية ومايكل والتز، مستشاراً للأمن القومي، وهما عضوان في الكونغرس الأميركي معروفان بمواقفهما ودعمهما القوي لإسرائيل.

هذا وأفاد مصدر مطلع لرويترز بأنه "يبدو من المرجح أن يتم اختيار ماركو روبيو وزيراً للخارجية".

وتمثل مناصب وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي أدواراً مركزية في الإدارة الأميركية لتشكيل وتنفيذ السياسة الخارجية. وبعد كل انتخابات رئاسية، تدور منافسة شديدة على هذه المناصب. وسبق أن ذُكر اسم ماركو روبيو كمرشح رئيسي لمنصب نائب الرئيس.