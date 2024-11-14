نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن رئيس الائتلاف اليهودي الجمهوري، أن "فريق ترامب للشرق الأوسط فريق أحلام لعلاقة قوية مع إسرائيل".
وأمس، رشّح الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب السيناتور الجمهوري ماركو روبيو لمنصب وزير الخارجية.
ومن المتوقع، وفقًا لتقارير إعلامية أميركية، أن يختار دونالد ترامب ماركو روبيو، وزيراً للخارجية ومايكل والتز، مستشاراً للأمن القومي، وهما عضوان في الكونغرس الأميركي معروفان بمواقفهما ودعمهما القوي لإسرائيل.
هذا وأفاد مصدر مطلع لرويترز بأنه "يبدو من المرجح أن يتم اختيار ماركو روبيو وزيراً للخارجية".
وتمثل مناصب وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي أدواراً مركزية في الإدارة الأميركية لتشكيل وتنفيذ السياسة الخارجية. وبعد كل انتخابات رئاسية، تدور منافسة شديدة على هذه المناصب. وسبق أن ذُكر اسم ماركو روبيو كمرشح رئيسي لمنصب نائب الرئيس.
كانت هذه تفاصيل خبر "نيويورك تايمز" عن رئيس الائتلاف اليهودي الجمهوري: فريق ترامب للشرق الأوسط فريق أحلام لعلاقة قوية مع إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.