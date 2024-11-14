هيئة البث الإسرائيلية: مسؤولون قطريون نقلوا رسالة لأهالي الأسرى مفادها أن قطر لن تتخلى عن المفاوضات

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة التقت أخيرا كبار المسؤولين في السفارة القطرية بواشنطن"، لافتةً الى أن "المسؤولين القطريين نقلوا رسالة لأهالي الأسرى مفادها أن قطر لن تتخلى عن المفاوضات".

وذكرت الهيئة، أن "المسؤولين القطريين أبلغوا عائلات الأسرى أنهم قطعوا الاتصالات للضغط على الجانبين".