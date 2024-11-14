أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة التقت أخيرا كبار المسؤولين في السفارة القطرية بواشنطن"، لافتةً الى أن "المسؤولين القطريين نقلوا رسالة لأهالي الأسرى مفادها أن قطر لن تتخلى عن المفاوضات".
وذكرت الهيئة، أن "المسؤولين القطريين أبلغوا عائلات الأسرى أنهم قطعوا الاتصالات للضغط على الجانبين".
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية: مسؤولون قطريون نقلوا رسالة لأهالي الأسرى مفادها أن قطر لن تتخلى عن المفاوضات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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