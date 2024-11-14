ابي رميا التقى مكاوي وناقشا ملف النازحين اللبنانيين الى جبيل جراء العدوان الاسرائيلي

التقى النائب سيمون ابي رميا، محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي وناقش معه ملف النازحين اللبنانيين الى جبيل جراء العدوان الاسرائيلي وشؤونا انمائية وحياتية خاصة بقضاء جبيل.
ودعا ابي رميا، مكاوي الى "لقاء في جبيل مع منسق لجنة الطوارىء الوزارية الوزير ناصر ياسين بحضور نواب المنطقة ورؤساء البلديات والمخاتير والادارات المعنية للاطلاع على حاجات النازحين والتدابير التي تتخذها الدولة لتلبيتها ووضع خطة عمل لسد الثغرات".
كما ناقش ابي رميا شؤون العاقورة لا سيما ملف النفايات لتثبيت الآلية النهائية لجمع النفايات من البلدة.
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