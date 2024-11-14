حزب الله: استهدفنا للمرة الثانية كفر يوفال وتجمعا لقوات العدو في بوابة العمرا عند أطراف الخيام بالصواريخ

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 06:00 من مساء اليوم الخميس 14-11-2024، تجمّعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في بوابة العمرا عند الأطراف الجنوبية لبلدة الخيام، للمرة الثانية، بصليةٍ صاروخيّة".

وفي بيان آخر، أفاد بأنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 06:00 من مساء اليوم الخميس 14-11-2024، للمرّة الثانية، مستوطنة كفر يوفال بصليةٍ صاروخية".