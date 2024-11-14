وزارة الصحة: 3386 شهيدا و14417 جريحا منذ بدء العدوان وحصيلة يوم أمس 21 شهيدا و 73 جريحا

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في التقرير اليومي لحصيلة وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان، أن "غارات العدو الإسرائيلي ليوم أمس الاربعاء 13 تشرين الثاني 2024 اسفرت عن 21 شهيدا و 73 جريحا".

وذكر المركز، أن "الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حتى يوم أمس بلغت 3386 شهيدا و14417 جريحا".