أعلن "حزب الله"، في بيان، أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 03:30 من بعد ظهر اليوم الخميس 14-11-2024، مستوطنة برعام بصليةٍ صاروخيّة".
وأضاف "استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 03:30 من بعد ظهر اليوم الخميس 14-11-2024، مستوطنة يرؤون، بصليةٍ صاروخيّة"، كما أفاد بأنه "استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 03:30 من بعد ظهر اليوم الخميس 14-11-2024، مستوطنة المالكية بصليةٍ صاروخيّة".
وأكد أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 05:00 من مساء اليوم الخميس 14-11-2024، مستوطنة كفر يوفال بصليةٍ صاروخيّة".
وأشار حزب الله إلى أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 04:00 من بعد ظهر اليوم الخميس 14-11-2024، تجمّعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في منطقة العمرا عند الأطراف الجنوبية لبلدة الخيام، بصليةٍ صاروخيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله أعلن استهداف مستوطنات برعام والمالكية ويرؤون وكفر يوفال وقوات إسرائيلية عند أطراف الخيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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