لاكروا اختتم زيارته الى لبنان: الأمم المتحدة تدعم الجهود الدبلوماسية لتحقيق هذا الهدف والتنفيذ الكامل للقرار 1701

اكروا: القرار 1701 لا يزال الإطار، واليونيفيل على استعداد لدعم خريطة طريق متّفق عليها للسلام الدائم

أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا، في ختام زيارته التي استمرت ثلاثة أيام إلى لبنان، أن "قرار مجلس الأمن 1701 لا يزال الإطار للعودة إلى الاستقرار - والبناء عليه".

وشدد لاكروا، خلال لقائه عدداً من المسؤولين اللبنانيين، على ضرورة "التزام كل من لبنان وإسرائيل بالتنفيذ الكامل لالتزاماتهما بموجب القرار".

وفي لقاء مع أعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي البلدان المساهمة بقوات في اليونيفيل، أعرب عن "خالص امتنانه لدعمهم المستمر للبعثة وللأمن والاستقرار على طول الخط الأزرق"، لافتاً الى أنه "يواصل حفظة السلام من حوالي 50 دولة بذل قصارى جهدهم لتنفيذ المهام الموكلة إليهم، في ظروف صعبة للغاية ومليئة بالتحديات."

وأضاف "ومن خلال القيام بذلك، فإنهم يساعدون في خلق وإتاحة المجال لحل سياسي ودبلوماسي ونحن ممتنون للغاية لهم على تفانيهم والتزامهم"، متابعاً "أكرر دعوة الأمم المتحدة إلى وقف الأعمال العدائية، والأمم المتحدة تدعم الجهود الدبلوماسية لتحقيق هذا الهدف والتنفيذ الكامل للقرار 1701".