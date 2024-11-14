شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر يشيد بخطة التنمية الصناعية.. ويدعو لدراستها بمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بما استعراضه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بشان الموقف التنفيذي للخطة العاجلة للتنمية الصناعية خلال 130 يوماً، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم.

ودعا مطر، أن يتم ادراج ما تم استعراضه من قبل كامل الوزير بلجنة الصناعة في مجلس الشيوخ لدراستها بشكل مستفيض ومفصل، مؤكدا أن الصناعة هي قاطرة الاقتصاد وهو الأمر الذي يتطلب الاهتمام بالملف وأن تعمل جميع مؤسسات الدولة جنبا إلي جنب للنهوض بالملف.

مشددا على أهمية الصناعة والتصنيع الزراعي للخروج من عنق الزجاجه وتحقيق طموحات الرئيس السيسي، مشيدا بما قاله الوزير كامل الوزير بشأن الصناعة حيث أكد أن قطاع الصناعة أحد الملفات التي توليها الدولة المصرية اهتماماً كبيراً في ظل التغيرات الدولية والإقليمية التي يمر بها العالم، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل فوراً على إزالة جميع التحديات التي تواجه قطاعات الصناعة المختلفة، لتوطين وتشجيع الصناعة المحلية بالشراكة مع القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية في إطار تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

وقال مطر، حال النهوض بالصناعة لن تكون هناك أي أزمات في مصر، مؤكدا أن النهوض بالصناعة جدير بمواجهة جميع الأزمات الاقتصادية فضلا عن النهوض بالدولة المصرية وجلعها في مصف الدول، مشددا علي أن مصر الآن أصبحت تمتلك بنية تحتية متطورة ومتكاملة تمكنها من جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.