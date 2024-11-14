شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: المشروعات القومية الكبرى خير رد على نجاح الدولة لمواجهة الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

ثمن القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، وأمين القاهرة الكبرى، الجهود الحثيثة التى تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة التى تستهدف زعزعة استقرار البلاد.

وأكد جبر، فى بيان له، أن الدولة المصرية تمكنت بفضل حكمة القيادة السياسية والوعى المجتمعى من التصدى لتلك الشائعات التى تهدف إلى تشويه الإنجازات القومية الكبرى التى تحققها مصر فى مختلف المجالات.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن الجمهورية الجديدة التى يسعى الرئيس السيسى إلى بنائها، هى جمهورية تعتمد على الشفافية والمصارحة مع الشعب، وتقوم على أسس من التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.



وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أن المشروعات القومية الكبرى، مثل مشروع "حياة كريمة" وتنمية الريف المصرى وتطوير البنية التحتية، هى خير دليل على توجه الدولة نحو تحقيق نقلة نوعية فى مستوى حياة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع فئات المجتمع.

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الشائعات التى تروج لها بعض الجهات المعادية لا تهدف إلا إلى تشتيت انتباه الشعب المصرى عن الإنجازات الحقيقية التى تتحقق على أرض الواقع.

ولفت نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن الدولة اتخذت خطوات جادة لمكافحة تلك الحملات المغرضة من خلال تعزيز الوعى المجتمعى، والاعتماد على وسائل الإعلام الوطنية لنقل الصورة الحقيقية للمواطنين.

واختتم نائب رئيس حزب المؤتمر بيانه بالتأكيد أن مصر ماضية بخطى ثابتة نحو بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، التى تسعى إلى تحسين حياة المواطن المصرى على كافة الأصعدة، متعهدًا بدعم كافة الجهود الحكومية فى هذا الاتجاه، والتصدى لأى محاولات تستهدف عرقلة مسيرة التنمية.