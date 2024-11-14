شكرا لقرائتكم خبر عن "دليفرى الخير" التحالف الوطنى يوزع 2500 وجبة غذائية على الأولى بالرعاية لباب المنزل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت إسراء بدرالخميس، 14 نوفمبر 2024 06:04 م
يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى جهوده لتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا فى كافة المحافظات والقرى ولعل من الأمور التى تميز بها التحالف الوطني هو توصيل الدعم عن طريق طرق أبواب المنازل وكان آخر فعاليات طرق الأبواب هو ما قامت به مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي بتوزيع 2500 وجبة غذائية جاهزة على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة البحيرة، تحت إشراف فريق من متطوعي المؤسسة.
وتم تقديم الوجبات بناءً على قاعدة بيانات المؤسسة التي تشمل الأرامل والمطلقات والأسر الأكثر حاجة، حيث وزع جزء من الوجبات بمقر المؤسسة، فيما تم توزيع الجزء الآخر عبر زيارات لطرق الأبواب لضمان وصول الدعم إلى المستفيدين في أماكنهم.
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