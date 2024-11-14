اخبار العالم

"دليفرى الخير" التحالف الوطنى يوزع 2500 وجبة غذائية على الأولى بالرعاية لباب المنزل

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن "دليفرى الخير" التحالف الوطنى يوزع 2500 وجبة غذائية على الأولى بالرعاية لباب المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت إسراء بدر

الخميس، 14 نوفمبر 2024 06:04 م

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى جهوده لتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا فى كافة المحافظات والقرى ولعل من الأمور التى تميز بها التحالف الوطني هو توصيل الدعم عن طريق طرق أبواب المنازل وكان آخر فعاليات طرق الأبواب هو ما قامت به مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي بتوزيع 2500 وجبة غذائية جاهزة على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة البحيرة، تحت إشراف فريق من متطوعي المؤسسة.

وتم تقديم الوجبات بناءً على قاعدة بيانات المؤسسة التي تشمل الأرامل والمطلقات والأسر الأكثر حاجة، حيث وزع جزء من الوجبات بمقر المؤسسة، فيما تم توزيع الجزء الآخر عبر زيارات لطرق الأبواب لضمان وصول الدعم إلى المستفيدين في أماكنهم.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements