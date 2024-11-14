شكرا لقرائتكم خبر عن "دليفرى الخير" التحالف الوطنى يوزع 2500 وجبة غذائية على الأولى بالرعاية لباب المنزل والان مع تفاصيل الخبر

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى جهوده لتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا فى كافة المحافظات والقرى ولعل من الأمور التى تميز بها التحالف الوطني هو توصيل الدعم عن طريق طرق أبواب المنازل وكان آخر فعاليات طرق الأبواب هو ما قامت به مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي بتوزيع 2500 وجبة غذائية جاهزة على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة البحيرة، تحت إشراف فريق من متطوعي المؤسسة.

وتم تقديم الوجبات بناءً على قاعدة بيانات المؤسسة التي تشمل الأرامل والمطلقات والأسر الأكثر حاجة، حيث وزع جزء من الوجبات بمقر المؤسسة، فيما تم توزيع الجزء الآخر عبر زيارات لطرق الأبواب لضمان وصول الدعم إلى المستفيدين في أماكنهم.