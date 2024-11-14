حزب الله: استهدفنا تجمّعَين لقوات العدو في مستوطنتي شلومي وحانيتا بالصواريخ

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 04:30 من بعد ظهر اليوم الخميس 14-11-2024، تجمّعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة حانيتا، بصليةٍ صاروخيّة".

وأفاد في بيان آخر، بأنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 04:30 من بعد ظهر اليوم الخميس 14-11-2024، تجمّعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة شلومي، بصليةٍ صاروخيّة"