غارة إسرائيلية رابعة عنيفة على الشياح بالضاحية الجنوبية

استهدفت غارة إسرائيلية رابعة الضاحية الجنوبية لبيروت منذ قليل، وكانت عنيفة جدا، واستهدفت منطقة الشياح - شارع عبد الكريم الخليل - مارون مسك وبالقرب من حسينية الشياح وسوق الخضر في حي الجمال.

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