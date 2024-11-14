اشتباكات عنيفة عند محور طير حرفا - شمع واستهداف آليات على تلة مقام النبي شمعون الصفا

اندلعت اشتباكات عنيفة بين حزب الله والجيش الاسرائيلي على محور طير حرفا - شمع حيث يستهدف المقاومون عددا من الاليات العسكرية المعادية على تلة مقام النبي شمعون الصفا.

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