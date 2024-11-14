اخبار العالم

اشتباكات عنيفة عند محور طير حرفا - شمع واستهداف آليات على تلة مقام النبي شمعون الصفا

0 نشر
0 تبليغ

اندلعت اشتباكات عنيفة بين حزب الله والجيش الاسرائيلي على محور طير حرفا - شمع حيث يستهدف المقاومون عددا من الاليات العسكرية المعادية على تلة مقام النبي شمعون الصفا.

كانت هذه تفاصيل خبر اشتباكات عنيفة عند محور طير حرفا - شمع واستهداف آليات على تلة مقام النبي شمعون الصفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا