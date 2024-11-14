وزير الطاقة الإسرائيلي زعم اقتراب التوصل لاتفاق يُنهي الحرب على لبنان: نحتفظ بحق العمل العسكري بحال انتهاك الاتفاق

نقلت وكالة "رويترز" عن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، زعمه "أننا الآن أقرب للتوصل لاتفاق لإنهاء القتال بلبنان وإبعاد حزب الله عن الحدود". وادعى "أننا نحتفظ بحق العمل العسكري بلبنان في حال انتهاك الاتفاق". إلى ذلك، قال وزير الطاقة الإسرائيلي: "نتوقع اتخاذ إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب موقفا ضد إيران مما سوف يتيح فرصة لاتفاقيات سلام مع جيرانها العرب

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