الحوثي: لو أراد الأميركي أن يقدم حاملة الطائرات إلى البحر الأحمر فهو سيقربها أكثر لاستهدافها وإذا أراد أن يتجرأ على ذلك فليجرب

أشار قائد حركة "أنصار الله" عبدالملك بدرالدين الحوثي، في كلمة حول آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان والمستجدات الإقليمية والدولية، الى أن "العملية التي كان يحضر لها الأميركي فشلت وفي نفس الوقت أصبح في موقف الدفاع، وهربت حاملة الطائرات لمئات الأميال".

ولفت الحوثي، الى أنه "طالما الإسرائيلي مستمر في عدوانه الذي يشترك معه فيه الأميركي على قطاع غزة وعلى الشعب اللبناني فنحن مستمرون في عملياتنا"، موضحاً أن "الأميركي يعتبر نفسه معنيا بالإسناد للعدو الإسرائيلي في جرائمه وعدوانه وإبادته للشعب الفلسطيني، ونحن نعتبر مناصرتنا للشعب الفلسطيني واجب بكل الاعتبارات".

وأضاف "نتمنى أن لو أمكن أن نفعل الكثير والكثير لمناصرة الشعب الفلسطيني، ونسعى لفعل ما هو أكبر على المستوى العملي ولذلك تستمر عملياتنا، و لو أراد الأميركي أن يقدم حاملة الطائرات إلى البحر الأحمر فهو سيقربها أكثر لاستهدافها، وإذا أراد أن يتجرأ على ذلك فليجرب".

وتابع "غارات الأميركي هذا الأسبوع على محافظات متعددة ليس لها أي تأثير على القدرات العسكرية لبلدنا".