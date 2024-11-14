أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أنه يريد إزالة الشكوك والغموض بشأن برنامج بلاده النووي، وذلك خلال لقاء في طهران مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي. واردف بزشكيان "كما أثبتنا مرارا حسن نوايانا، نحن مستعدون للتعاون والتقارب مع هذه المنظمة الدولية من أجل إزالة جوانب الغموض والشكوك المزعومة حول الأنشطة النووية السلمية لبلادنا"، وفق ما جاء في بيان للرئاسة.

كانت هذه تفاصيل خبر بزشكيان اكد خلال لقاء غروسي بانه يرغب بإزالة الشكوك والغموض مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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