مسؤول أميركي: محادثات وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي بواشنطن عالجت معظم الخلافات بشأن اتفاق وقف إطلاق نار في لبنان

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي، قوله إن "محادثات وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر في واشنطن كانت جيدة جدا"، وزعم بأن "محادثات ديرمر عالجت معظم الخلافات مع تل أبيب بشأن اتفاق وقف إطلاق نار في لبنان".

وأضاف "المحادثات عالجت أيضا خلافا بشأن الضمانات التي طلبتها إسرائيل بشأن عملها بلبنان".

ونقل أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي، قوله: "الولايات المتحدة وإسرائيل متوافقتان بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان".

عاجل | أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: تفاهم بيننا وبين الأمريكيين وعلى واشنطن أن تتوصل لتفاهم مع اللبنانيين