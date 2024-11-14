شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الشائعات لم ولن تقلل من حجم الإنجازات التي شهدتها ولا تزال الدولة المصرية في ربوع الجمهورية، بداية من تأهيل البنية التحتية التي تُعد كلمة السر في استكمال بناء الجمهورية الجديدة.

وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الشائعات التي يتم الترويج لها مؤخرا الهدف منها التقليل من حجم الإنجازات، وتشويه صورة مؤسسات الدولة المصرية، ولكن الوعى سيظل هي السلاح الوحيد لإفشال مخطط الجماعة الإرهابية ومروجي الشائعات، متابعا:" في كل اتجاه ومشروعات عملاقة، فلا تتوقف إعادة تأهيل ما كان قائمًا وإرساء دعائم الجمهورية الجديدة".

وأكد السعيد غنيم، أن المشروعات والإنجازات أحدثت نقلة نوعية نوعية تاريخية في كافة القطاعات، بداية من الاقتصاد والعمران والتنمية والمرافق والصحة والطاقة والصناعة، وشهدت البنية التحتية اهتمام غير مسبوق، وأصبحت البنية التحتية كلمة السر في الإنجازات التي تتم على الأرض المصرية.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن المشروعات القومية أثبتت أن الدولة التي تمتلك إرادة وإدارة حقيقية تستطيع تحقيق قفزات نحو التنمية الشاملة، وأن الشائعات لن ولم تثنى الجمهورية الجديدة عن استكمال تحقيق رؤية مصر 2030.