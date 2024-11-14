المطران إبراهيم يناقش أوضاع الأسواق مع رئيس جمعية تجار زحلة

استقبل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم رئيس جمعية تجار زحلة زياد سعادة يرافقه عضوا الجمعية طوني الصايغ وجوزف صهيون وعرض معهم اوضاع الأسواق في زحلة. خلال اللقاء عرض سعادة لسيادته التحديات التي يواجهها السوق التجاري في ظل الأوضاع التي تشهدها البلاد وكيفية دعم التجار للبقاء في اسواقهم. المطران ابراهيم اكد على ضرورة تكتاف الجميع في هذا الوقت العصيب، وايجاد مبادرات جديدة لجذب المواطنين وتشجيعهم على التسوق مع اقتراب موسم الأعياد.

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