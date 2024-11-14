نجت الزميلة مراسلة الـLBC في النبطية رنا جوني، بأعجوبة جراء وقوع غارة جوية اسرائيلية بالقرب منها عندما كانت تقوم بالتغطية الاعلامية في بلدة دير الزهراني. واصيبت برضوض، كما اصيبت سيارتها بشظايا صاروخ.

كانت هذه تفاصيل خبر نجاة الزميلة رنا جوني جراء غارة اسرائيلية اثتاء قيامها بواجبها في دير الزهراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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