الحلبي: أولوينا ضمان دخول التلاميذ إلى المدارس وفتح جميع المسارات التعليمية يؤمن التعليم للجميع

اعتبر وزير التّربية والتّعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال ​عباس الحلبي​، أنّ "لا مبرّر للتّعليم الحضوري في المدارس الواقعة على تخوم ​الضاحية الجنوبية​"، موضحًا "أنّنا حرصنا على إلزاميّة التّعليم عن بُعد في ​المدارس الخاصة​، بالتّوازي مع التّعليم الحضوري".

وناشد، في حديث إذاعي، الأهالي وإدارات المدارس في المناطق غير الآمنة بـ"عدم اعتماد التّعليم الحضوري"، مشيرًا إلى أنّ "تقييم ما إذا كانت المناطق آمنة للتّعليم الحضوري، هو مسؤوليّة المدراء والقوى الأمنيّة". وشدّد على "أنّنا نعمل في ظروف صعبة، وقد نحتاج إلى مزيد من الوقت للمضي بالعام الدراسي كما يجب، في انتظار وصول التّمويل".

وأكّد الحلبي أنّ "الأولويّة القصوى هي ضمان دخول التّلاميذ اللّبنانيّين إلى المدارس، وأنّ فتح جميع المسارات في التّعليم يساهم في تأمين التّعليم للجميع"، مركّزًا على أنّ "قرار مجلس الوزراء واضح بشأن تسجيل التّلاميذ السّوريّين".