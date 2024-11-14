مركز الملك سلمان يواصل توزيع ملابس شتوية في محافظة عكار ضمن مشروع "كنف 3"

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية بالتعاون مع جمعية الايادي البيضاء تنفيذ مشروع "كنف 3" لعام 2024 في مدينة طرابلس، يشمل المشروع توزيع ملابس شتوية على المستفيدين من الاطفال الايتام و ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم توزيع هذه الكسوة الشتوية داخل أحد المحلات المتخصصة في بيع الألبسة المتعاون معها المركز واستفاد عدد 305 طفل من اللاجئين الفلسطينيين القاطنين في محافظة عكار.

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