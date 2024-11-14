أمير قطر يصل إلى تركيا لإجراء محادثات مع أردوغان

وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى أنقرة اليوم ليترأس اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة القطرية التركية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومن المتوقع بعد ذلك أن يوقع الجانبان على اتفاقيات تتعلق بالاستثمار.

ومن المقرر أن يعقد أردوغان والأمير تميم اجتماعا ثنائيا، ثم سيترأسان الاجتماع العاشر للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية، ثم سيحضران مراسم توقيع اتفاقيات مختلفة.