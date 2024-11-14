حزب الله: استهدفنا ثكنة دوفيف ومستوطنة ديشون بصليةٍ صاروخيّة

اعلن الاعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 11:00 من صباح اليوم الخميس 14-11-2024، ثكنة دوفيف، بصليةٍ صاروخيّة".

كما اعلن في بيان اخر، انه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 11:00 من صباح اليوم الخميس 14-11-2024، مستوطنة ديشون، بصليةٍ صاروخيّة".