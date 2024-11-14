مصدر من حماس للعربية: نرفض بشدة المقترح الأميركي للخروج الآمن من غزة

اكد مصدر من حركة "حماس" لقناة "العربية"، باننا نرفض بشدة المقترح الأميركي للخروج الآمن من غزة، مشددا على ان الخروج الآمن من غزة تصفية للقضية الفلسطينية للأبد.

واوضح المصدر من حماس بان مقترح أميركا للخروج الآمن لا يضمن الحماية من الاغتيالات بأي مكان.