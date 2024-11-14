اكد مصدر من حركة "حماس" لقناة "العربية"، باننا نرفض بشدة المقترح الأميركي للخروج الآمن من غزة، مشددا على ان الخروج الآمن من غزة تصفية للقضية الفلسطينية للأبد.
واوضح المصدر من حماس بان مقترح أميركا للخروج الآمن لا يضمن الحماية من الاغتيالات بأي مكان.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر من حماس للعربية: نرفض بشدة المقترح الأميركي للخروج الآمن من غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.