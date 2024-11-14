طالب رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان باحتلال أراض من لبنان، بزعم أنها الطريقة الوحيدة التي يفهمها حزب الله. واقترح ليبرمان خطة لحسم المعركة في لبنان تشمل إقامة شريط أمني بعمق 15 كيومتراً لا يدخله أحد، واشترط بقاء إسرائيل في الشريط الأمني الذي يقترح إقامته مدة 50 إلى 100 سنة.

كانت هذه تفاصيل خبر ليبرمان يشترط بقاء إسرائيل في شريط أمني اقترح إقامته في لبنان بعمق 15 كلم مدة 50 إلى 100 سنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.