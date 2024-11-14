"حزب الله": استهدفنا موقع جل العلام الحدودي وقاعدة لوجستية لجيش العدو شرقي نهاريا

أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 12:10 من ظهر اليوم الخميس، موقع جل العلام الحدودي بصلية صاروخيّة".

وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا أيضًا عند السّاعة 12:10 من ظهر اليوم الخميس، قاعدةً لوجستيّةً للفرقة 146 في جيش العدو الإسرائيلي (شمال شرق مستوطنة نتيف هشايارا شرقي مدينة نهاريا)، بصلية صاروخيّة".