غارة إسرائيلية جديدة وعنيفة استهدفت محيط المريجة في الضاحية الجنوبية لبيروت

نفّذ الطّيران الحربي الإسرائيلي مجدّدًا، غارةً عنيفةً استهدفت محيط منطقة المريجة في الضّاحية الجنوبيّة لبيروت. وبذلك يكون قد ارتفع عدد الغارات المنفّذة منذ الصّباح إلى أربعة.

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