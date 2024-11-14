النشرة: غارات اسرائيلية استهدفت بلدات بنت جبيل وشقرا ومجدل زون ويحمر الشقيف وبنعفول

افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب، عن "غارة إسرائيلية على بلدتي بنت جبيل وشقرا"، مشيرا الى "غارة إسرائيلية على محيط بلدة مجدل زون في قضاء صور".
كما افاد عن أن "القصف الاسرائيلي استهدف بلدات يحمر الشقيف وبنعفول".
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